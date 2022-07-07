İngiltere'de büyük kriz! Başbakan Boris Johnson istifa etti! Başbakan olarak devam edecek

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti ve kabinesindeki büyük isyana daha fazla dayanamadı. Salı gününden bu yana bakanlar ve üst düzey yöneticilerin peş peşe istifalarının ardından Johnson, kameraların karşısına geçerek Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini belirtti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, partisi ve kabinesinde kendisine tepki olarak üst üste gelen istifalar sonrası 'istifa etmiyorum' direnci direnci kırıldı. Johnson, kameralar karşısına geçerek istifasını açıkladı.

Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini belirtti. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da açıklamalarda bulunan Johnson, “Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım” dedi. İşte Johnson'un açıklamalarından satır başları...

- Benim işim, benim görevim, benim sorumluluğum sizlere karşı sözlerin yerine getirilmesiydi. Şu anda da çok mutluyum, gururluyum. Verdiğimiz sözler çerçevesinde Avrupa'ya ilişkilerimizi yeniden yapılandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum.

- Hastalık sürecinde gerçekleştirmeye çalıştıklarımız açısından da mutluyuz.

- Putin'in saldırılarına karşı Ukrayna'da güçlü bir şekilde durduğumuz için mutluyum. Ukrayna'nın savunmasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir altyapı ve yatırım süreci yaratmaktayız.

'Parti'nin kararı yeni lider

- Muhafazakâr Parti’nin kararı bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönündedir.

- Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim.

- Bu süreçte ekonomik olarak önemli adımlar atmaya çalıştık. Bu süreçte birçok farklı ve fikirle karşınızda olduk.

- Bizler çalışma imkânları çerçevesinde zorlukların aşılması için görev yaptık. İnsanların üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması konusunda adımlar attık. Şimdi yeni liderlik olacak ve sizleri desteklemeye devam edeceğim."

Bazıları rahatlayacaklar

- Bazı insanlar bu sürecin böyle olmasını bekliyorlardı, onlar rahatlayacaklar. Bazıları da hayal kırıklığına uğrayacaklar belki. Ama ben burada dünyadaki en iyi işi yaptığımı, en iyi görevi üstlenmiş olduğumu düşünüyorum.

- Bütün İngiliz memurlara ve görevlilere teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi destekleri oldu. Ordumuza ve diğer tüm kamu kurumlarımıza ve dünyada görev yapan temsilcilerimize teşekkür etmek istiyorum. Herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum.

Gelecek bizim için altındandır

- Başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu. Britanyalıları çok sayıda soruna karşı birlikte çalışırken gördük.

- Bugün zorluklar olsa da gelecek bizim için altındandır.

İstifaların ardı arkası kesilmemişti

Öte yandan, üst düzey hükümet yetkililerinin de istifaları sürüyor. Son olarak Galler Bakanı Simon Hart'ın görevini bıraktığı açıklandı. Başbakan Boris Johnson'sa baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

Dünkü birçok istifanın ardından, bu sabah Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Hazine Bakanı Helen Whately ve Güvenlik Bakanı Damian Hinds istifa etti. 50. istifa, İngiltere saatiyle 7.20 civarında Bilim, Araştırma ve Yenilik Bakanı olan George Freeman'dan geldi.

Emeklilik Bakanı Guy Opperman da kısa bir süre sonra istifa etti. Eğitim Bakanı olarak atanan Michelle Donelan da göreve getirilmesinden 36 saat sonra istifa etti.

Geçmişte cinsel istismar iddiaları olan birini atamanız...

Freeman, Johnson’a yönelik yazdığı sert bir istifa mektubunda, "Parlamentoya karşı şeffaflık ve samimiyet eksikliğinizin doruk noktasına ulaştınız. Geçmişte cinsel istismar iddiaları olduğunu bildiğiniz birini atamanız bardağı taşırdı.Bu, halkın güvenine ve hükümete, demokrasiye ve hukuka saygısına ve Muhafazakar Parti’nin uzun geleneğine ciddi şekilde zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı istifa çağrılarını reddetti ve “mücadeleye devam etme” sözü verdi. İngiltere'nin yeni Maliye bakanı Nadhim Zahawi, terfi edildikten 48 saat sonra Başbakan Johnson'u istifaya çağırdı.