Motorine kallavi indirim geldi! 8 Temmuz Cuma'dan itibaren 2 lira 10 kuruş ucuzladı

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Brent petrol fiyatlarının 100 doların altını görmesiyle birlikte Türkiye'de 8 Temmuz Cuma (bu gece yarısı) itibariyle motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim geldi. İndirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,59 liradan satılacak.

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Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü (bu gece yarısı) motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim geldi. Pompaya yansıyacak indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,59 liradan satılacak.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Benzin grubu fiyatlarında bir değişiklik yok

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti. Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar olacak?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.

Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.

İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.