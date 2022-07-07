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Galatasaray’da Marcao hakkında son karar verildi! Kamp kardosunda yok

Galatasaray’da Marcao hakkında son karar verildi! Kamp kardosunda yok

GALATASARAY hakkında transfer haberleri çıkan Brezilyalı futbolcu Marcao hakkındaki kararını verdi. Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’nın Graz kentine hareket etti. Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosunda hakkında transfer iddiaları bulunan Marcao yer almadı. Zenit ve Sevilla, Marcao için transfer teklifinde bulunmuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray, yurt dışı etabı için Avusturya’nın Graz şehrine gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı’ndan Avusturya’ya doğru yola çıktı.

Havalimanında sarı-kırmızılı futbolcuları gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek olan sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz’a dek çalışmalarını burada sürdürecek.

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