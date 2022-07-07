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Pençe Kilit bölgesinden acı haberler peş peşe geldi! PKK saldırdı şehit ve yaralılar var

Pençe Kilit bölgesinden acı haberler peş peşe geldi! PKK saldırdı şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haberler peş peşe geldi. Öğle saatlerinde Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lıların açtığı taciz ateşi sonrası 3 asker yaralandı, yaralılardan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu" haberi geldi. İkindi saatlerinde ise PKK'lılarla çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberleri peş peşe duyurdu. Önce PKK'lıların taciz ateşinde bir askerin şehit olduğu iki askerin de yaralandığı haberi paylaşıldı. Az önce de MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatımada bir askerin şehit olduğunu 3 askerin de laralandığını duyurdu. 

PKK'lılar taciz ateşi açtı: 1 şehit 2 yaralı...
MSB'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

MSB: PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit 3 yaralı
MSB'den yapılan son dakika paylaşımında ise, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.

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