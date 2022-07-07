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Çocuk pornocuları serbest kaldı! Aralarında öğretmen de var

Çocuk pornocuları serbest kaldı! Aralarında öğretmen de var

SAMSUN'da siber polisinin takibi sonucu çocuk pornosu paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çocuk pornosu paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.

6-14 yaş arası çocuk pornoları paylaşmışlar
Olayla ilgili aralarında öğretmen, fırıncı ve tır şoförlerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların farklı rumuzlarla açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden 06-14 yaş arası çocuk pornolarını paylaştıkları ortaya çıktı.

Savcılık tutuklama istedi, hepsi serbest kaldı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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