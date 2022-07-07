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Reyhanlı saldırısının talimatını veren Mehmet Gezer tutuklandı

Reyhanlı saldırısının talimatını veren Mehmet Gezer tutuklandı

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen, ABD'den Türkiye'ye getirilen Mehmet Gezer tutuklandı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Mehmet Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

17 suçtan ulusal düzeyde aranıyordu
Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Şüpheli Mehmet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti.

Tutuklandı
AA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

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