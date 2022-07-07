Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı

Fenerbahçe'den 5 yıldız tartışmaları hakkında Galatasaray'a tartışma çağrısı yapıldı.

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Sarı-lacivertlilerin basın kuruluşlarına 5 yıldızlı logomuzu kullanın çağrısına Galatasaray'dan tepki gelmişti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlannda şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatlan uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe'den sert açıklamalar

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tartışma çağrısı yapıldı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek önceki Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin gerekse 2018 yılından itibaren mevcut yönetim kurulumuzun gündemine aldığı 1959 öncesi şampiyonluklarımız ile ilgili bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüzün tarihinde yer alan, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oynatılan, şampiyonlukları, efsaneleri futbol tarihine kazınan 9 Şampiyonluğumuz, hak ve hukuktan yoksun bir anlayışla 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayıp istisnalar yapılarak yok sayılmakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmamaktaydı. Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı (!) bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmî, hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na bir başvuru yapmıştı. Ve bu başvurunun yanıtı ‘kurumlarda devamlılık esastır’ gerçeğinden hareketle TFF’nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir. Kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatıyor; kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye almasını beklediğimizi vurguluyoruz.

"Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!"

Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü’ne yönelik olarak; 1 Nisan 2021 tarihinde “istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.” demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak “davetimiz hala geçerlidir.” diyerek çağrımızda ısrar etmiştik.

Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir.

Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!" ifadeleri kullanıldı.