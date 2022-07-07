Fulham ve Nottingham Forest, Yusuf Yazıcı'nın peşinde!

İngiltere Premier Lig ekipleri Nottingham Forest ve Fulham milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Geçen sezonun devre arasında gittiği CSKA Moskova'da 12 maçta 8 gol, 2 asistle oynayarak şov yapan ve Lille'e dönen Yusuf Yazıcı'nın, yeni sezonda Fransız ekibinde kalması beklenmiyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham ile Nottingham Forest, milli futbolcu için transfer yarışında.

Menajeri doğruladı: Evet kulüpler pazarlık halinde

Haberde Lille'in iki sezon önceki Ligue 1'deki rüya şampiyonluğunda 25 yaşındaki oyuncunun etkisinden bahsedilirken, Yusuf'un menajeri Adem Cebeci'nin sözlerine de yer verildi. Cebeci, "Evet, Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor. Kulüpler de şu anda pazarlık halinde" dediği vurgulandı.

Lille de sıcak bakıyor

Haberde Fulham ve Nottingham'ın, Premier Lig'de kalıcı olmak için güçlü bir kadro kurmak adına çalıştığı yazarken, Lille'in de Yusuf'un satışından gelecek olan bonservisle transferleri finanse edeceği belirtildi.