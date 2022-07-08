Meral Akşener, Erdoğan'a meydan okudu! Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir!

DODURGA seçiminde AK Parti adayının belediye başkanı seçilmesi AK Parti yönetimi tarafından 2023 seçiminin habercisi olarak gösterildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir!” diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Abone ol

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti. Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yöneticileri bunu bir zafer olarak niteledi.

Dodurga seçimi üzerinden erken seçim çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dodurga seçimleri üzerinden erken seçim çağrısını yineledi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, Erdoğan'a seslenerek, "büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir.” ifadesini kullandı. Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

- AK Parti'deki bu Dodurga Zaferi sevincini dün telefonla görüştüğüm İyi Parti lideri Meral Akşener'e sordum. Kendisi, Konya'da katledilen hekimi, İstanbul'da katledilen avukatı anımsattı ve şöyle dedi:

- 'Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Cumhurbaşkanı Sarayı'na kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor.

- ‘Açım' diyene ‘ne açı' diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir.

- Sayın Akşener'in çağrısı mantıklı. Hazır AK Parti Dodurga zaferinin rüzgarını yelkenlerine doldurmuş, o zaman bu hızla seçime gitmesinde fayda olacaktır.