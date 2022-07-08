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Arefe günü yarım gün mü bugün öğleden sonra tatil başlıyor mu?

Arefe günü yarım gün mü bugün öğleden sonra tatil başlıyor mu?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı yarın, 9 Temmuz cumartesi günü başlıyor. Bugün ise 8 Temmuz kurban bayramı arefesi idrak edilecek. Birçok vatandaş bugün, yani arefe günü yarım gün mü tatil araştırması yapıyor. Bugün yani 8 Temmuz cuma günü öğleden sonra tatil olacak. Kamu kurumları, bankalar, noterler yarım gün çalışacak ve 9 günlük kurban bayramı başlayacak.

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Kurban bayramı için artık son gün, 2022 yılının son dini bayramı kurban bayramı yarın, 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. 9 günlük tatilin açıklanmasının ardından vatandaşlar arefe günü yani bugün 8 Temmuz cuma günü yarım gün mü araştırması yapıyor. Kurban bayramı 9 gün tatil oldu. 15 temmuz resmi tatili olan cuma günü ile birleşen kurban bayramı tatili haftasonları ile 9 gün oldu. Arefe günü ise 8 Temmuz cuma günü olacak ve yarım gün tatil olacak. 

Erdoğan duyurdu: 

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

*8 Temmuz arefe günü yarım gün resmi tatil olacak.

*8 Temmuz Cuma günü yarım gün tatil olacağı için mesai saati 12:30'da bitecek. Böylece arefe günü bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.
Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

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