Bugün bankalar açık mı arefe günü ne zaman kapanıyor 8 Temmuz banka çalışma saati

2022 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Arefe günü ise bugün. Banka işlemleri olan vatandaşların ise kafası karışık. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte bankalar kaç gün kapalı, arefe günü bankalar kaçta kapanıyor soruları da merak edildi.

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Bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler bayram içerisinde resmi tatil olması nedeniyle bayram öncesi işlemlerini tamamlamak istiyorlar. Peki, bugün, arefe günü bankalar çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife günü bankalar açık mı, kapalı mı?

Bayram tatili süresinin 9,5 güne çıkarılmasının ardından bankaların Arife günü çalışma durumları merak konusu oldu. İşte Arife günü bankalarda işlem yapacak olanların bilmesi gerekenler…

Arefe bankalar açık mı: Bankalar özel sektör kapsamında yer alan işletmeler olduğu için arife günü öğlene kadar açık olacak. Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar da kapalı olacaklar.

Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin cuma günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda bayram boyunca resmi tatil olacağı için bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

Arefe günü yarım gün mü: Arife günü bankalar öğlen saatlerine kadar açık olacaklar ardından resmi tatilleri başlayacak.