Bolu'da korkunç olay! Kızartma yaparken hayatını kaybetti

Bolu'da kızartma yapan 68 yaşındaki kadının elbisesi, yemek pişirdiği tüpün aleviyle tutuştu. Vücudunu saran alevlerden kurtulamayan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre'nin (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı.
Elbiseleri yanan kadının “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şükran Emre, Aktaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi.