Merkez Hakem Komitesi'nin yeni Başkanı Sabri Çelik oldu! Futbol Federasyonu açıkladı

Türk futbolundaki değişim sürüyor. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar aldı.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)

2. MURAT ILGAZ

3. AYNUR AYSUN AKAR

4. BAKİ TUNCAY AKKIN

5. AHMET İBANOĞLU

6. AYTEKİN DURMAZ

7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU

8. İSMAİL KÖSE

9. BÜLENT GÖKÇÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Hakemlik, Gözlemcilik ve Temsilcilik yapılarıyla ilgili çalışmalar kapsamında yeni sezonda uygulanmak üzere; Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimizin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla aldığı kararlar şu şekildedir:

1. Kamuoyunda sıklıkla bahsedilen ve İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF'ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecektir.

2. 2022-2023 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. Bu kapsamda VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır.

Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır.

3. Gözlemci atamalarında da, Hakemlik ve Gözlemcilik yapısına ilişkin çalışmalar kapsamında yararlanılacak olan yeni nesil teknoloji temeli ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak ve yeniden düzenlenen kriterlerle oluşturulan sayısal gözlemci raporu kullanılacaktır.

Spor Toto Süper Lig'de, stadyumda görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci ilk defa oluşturulacak Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak ve böylece müsabakalarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecektir.

Gözlemci raporları, UEFA Hakem Konvansiyonu gereği olarak kaydedilecek, saklanacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacaktır.