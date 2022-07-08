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Bayramda otobüsler ücretsiz mi Kurban bayramında ücretsiz olan toplu ulaşım araçları

Bayramda otobüsler ücretsiz mi Kurban bayramında ücretsiz olan toplu ulaşım araçları

2022 yılının son dini bayramı kurban bayramı yarın yani 9 Temmuz cumartesi günü başlıyor.4 gün sürecek olan kurban bayramında toplu ulaşım araçları metro, otobüs, İETT, metrobüs ve vapurlar ücretsiz mi sorusu ile vatandaşların gündeminde. Peki 9-10-11-12 Temmuz'da ve 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretisiz mi?

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Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım kullanacak olan kişiler bulundukları illerde otobüslerin ve diğer toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

Bayramda metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi: İETT’den yapılan açıklamada “Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul’da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı’na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.” denildi. Bu kapsamda 4 gün bayramda ve 1 gün de 15 Temmuz’da olmak üzere metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ücretsiz olacak.

Ankara’da ise EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle; EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “Kurban Bayramı” süresince 09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00’dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00’e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Buna göre aynı şekilde Ankara’da da bayramda otobüsler, metro, teleferik ve Ankaray ücretsiz olacak.

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