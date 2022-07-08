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Su doldurmak için evden çıktılar! Artvin'deki kayıp çift feci halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Su doldurmak için evden çıktılar! Artvin'deki kayıp çift feci halde bulundu

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çift ölü bulundu. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce derinlikten çıkartıldı.

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İlçeye bağlı Badekaya köyünde ikamet eden Ahmet Çokadar (74) ve eşi Yadigar Çokadar (68) dün sabah saatlerinde çeşmeden su doldurmak için evden çıktı. Bir daha çiftten haber alamayan ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye giderek bölge halkı ile dron destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucunda köy yakınlarında çiftin cansız bedenine ulaşıldı.

ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çift, 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanmış halde bulundu. Çiftin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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