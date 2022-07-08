Eski Başbakan'a suikast! Konuşması sırasında göğsünden vuruldu Özel Harekatçıymış
JAPONYA'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Abe, tüm çabalara rağmen hayatta tutulamadı.
Japonya'nın eski başbakanı 67 yaşındaki Shinzo Abe, bugün Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, saat 11.30 sularında göğsünden vuruldu. Abe, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Abe'yi vuran kişinin eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı.
Abe'yi vurduğu iddia edilen 41 yaşındaki suikastçi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
Abe'nin parlamentonun üst meclisi için pazar günü yapılacak seçim kampanyasında konuştuğu öğrenildi.