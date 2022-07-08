Japonya eski başbakanı Abe uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti! İşte suikast anının videosu

Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti. Kimliği Tetsuya Yamagami olarak açıklanan saldırgan ise gözaltına alındı. Abe'nin doktoru, Shinzo'nun vurulma sonucunda oluşan yarasının kalbine erişecek kadar derin olduğunu ve hastaneye vardığında hali hazırda hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abe'nin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abe'nin doktorundan açıklama

Reuters'ın aktardığına göre Abe'nin doktoru, eski başbakanın hiçbir yaşamsal belirti göstermediğini açıkladı. Doktor, aynı zamanda Abe'nin göğsündeki kurşun yarasının kalbine erişecek kadar derin olduğunu ve hayatını kurtarmak için kan nakli yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırgan gözaltında

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, 41 yaşında olduğu tahmin edilen saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırganın adı Tetsuya Yamagami olarak açıklandı ve olay yerinde el yapımı bir silah ele geçirildi. Olay yerinden gelen görüntüler, Abe'nin güvenlik ekibinden takım elbiseli adamların saldırganı yerde tuttuğunu gösterdi. Polis, saldırgan hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ancak Japon basınında çıkan haberlere göre, zanlı eski bir Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi. Ulusal yayın kuruluşu NHK, polisten alıntı yaparak, şüpheli tetikçinin silahı kendisinin yaptığına inanıldığını söyledi. Polisler, olay yerinde saldırganı yakalamaya çalışırken, Yamagami kaçmaya çalışmadı.

Polisin NHK tarafından, saldırganın suçu kabul ettiğini ve Abe'yi kendisinden 'memnun olmadığı' için öldürmeye çalıştığını söylediği bildirildi. Ancak Kyodo daha sonra polise atıfta bulunarak, saldırganın "Abe'nin siyasi inançlarına karşı kin beslemediğini" söylediğini bildirdi.

Saldırının nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi yok.