Sahnede kalça tokuşturup birbirlerinin kucağına çıktılar! Gülşen ve Edis'ten bu kadarına da pes dedirten hareketler

Sahnede yaptığı hareketler ve kıyafetleriye sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen geçtiğimiz gün Alaçatı konserinde kendisi gibi şarkıcı arkadaşı Edis ile yaptığı dansla yok artık dedirtti. Gülşen sahnede arkadaşının kucağına çıktı ve Edis'le kalça dansı yaptı. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

Geçtiğimiz haftalarda sahnede LGBT bayrağı açan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan şarkıcı Gülşen dün gece Alaçatı'da verdiği konser ile tekrardan gündeme geldi.

Konserde sarı elbisesi ile sahnede coşan Gülşen'i Edis ve diğer arkadaşları yalnız bırakmadı. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen danslarıyla ve hareketleriyle olay oldu.

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, şarkı aralarında seyircilerin arasında gezdi. Daha önce de bir arkadaşının kucağına oturduğu için gündem olan Gülşen yine bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.

Şarkıcının o halleri izleyenler tarafından dakika dakika kayıt edildi. Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. Danslarıyla her daim adından söz ettiren Gülşen, Edis'le kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.



