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ÇALIŞMA HAYATI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kaç lira maaş alıyor? Canlı yayında maaşını ve malvarlığını açıkladı

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsilen masaya oturan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Gırtlağımızı sıkmasınlar" sözüyle gündem olmuştu. Ergün Atalay, canlı yayında aldığı maaşı ve mal varlığını açıkladı. Hiç ikramiye almadığını belirten Atalay, "25 bin 750 TL maaş alıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok." dedi.

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, canlı yayında aldığı maaşı ve mal varlığını açıkladı. Atalay, "25 bin 750 TL maaş alıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile hayatımda olmadı" dedi. Atalay, şu ifadeleri kullandı:

48 yaşında kaloriferli ev gördüm
- Ben hiç ikramiye almıyorum. Türk İş'te çalışan iki işçinin maaşını alıyorum. 25 bin 750 TL alıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da evim olmadı.

- 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile hayatımda olmadı. Bunu sendikacı arkadaşlarım bilir, Adapazarlılar bilir.

Türk-İş'ten tek kuru harcırah almadım...
- Ödemiş'teki adam ne bilsin. Her ay Türk İş'ten temsil giderim var. Haftada 15 gün 10 tane düğüne gidiyorum. Her ay temsil gider hakkım var. Hayatımda hiç kullanmadım. Harcırahlarımı hayatımda kullanmadım. Aksi kanıtlansın Türk İş'e gelmem, Adapazarı'ndaki evimden çıkmam. Demiryollarında işçinin iki misli maaşını alıyorum."

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