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"Yerler kirlenmesin" diye çamurlu ayakkabılarını çıkarttı! Duygulandıran görüntüler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştığı sırada böcek ilacı almak için gittiği satış mağazasına ayakkabısız girmesi fotoğraf karesine yansıyan çifti o anları anlattı.

Kaygana Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Rafet Burukoğlu, AA muhabirine, bahçesindeki fasulyelerinin üzerinde bulunan böcekleri uzaklaştırmak için kullandığı ilacın bittiğini fark etmesi üzerine evinin yakınındaki Pancar Kooperatifi Satış Mağazası'na gittiğini söyledi.

Mağaza önüne geldiğinde ayakkabılarındaki hayvan pisliğini fark ettiğini anlatan Burukoğlu, "Ayakkabıları çıkardım içeri öyle girdim. Hayvan pisliği vardı ama 'çamur var' dedim. Müdür bunu görünce çalışanını kapıya göndererek 'çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel' dedi." ifadesini kullandı.

Burukoğlu, iş yerine gitmeden önce hayvanlarına ot verdiğini, bu sırada ayakkabılarının pislendiğini dile getirerek, çorapla dolaştığının fark edilmesi üzerine iş yeri çalışanlarının kapı önünde bulunan ayakkabılarını içeri getirerek geri giymesini sağladıklarını kaydetti.

Çiftçinin, mağazanın içinde çorapla dolaşması kooperatif çalışanının çektiği fotoğrafa yansıdı.

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