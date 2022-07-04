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İzmir'de baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti! Üstlerinden çıkanlar dehşete düşürdü

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personellerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir’ ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden baba-oğul ikilisi, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1’i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olayda gözaltına alınan şahısların üzerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

Olay, dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir’ yönünde ikaz edildi.
İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası 1’i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

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