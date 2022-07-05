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Çanakkale'de orman yanıyor! Rüzgar da çok fena işte son durum

ÇANAKKALE’de orman yangını çıktı. Ezine ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgede kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Edremit’te konuşlu bulunan yangın söndürme uçakları da yangına müdahale etmek için havalandı.

1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

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