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Marmaris'te köpek balığı paniği! Sopayla kovaladılar işin aslını belediye açıkladı

MUĞLA Marmaris'te denize giren tatilciler köpek balığı paniği yaşadı. Bir kişi eline aldığı sopayla balığı kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansırken deniz canlısının köpek balığı değil Akdeniz zarganası olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahile kadar gelen Akdeniz zarganasını köpek balığı sanan tatilciler büyük panik yaşadı. Görüntü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Görüntülerde balığa sopayla müdahale ediliyor. Bir kısmı görülen hayvan aldığı darbelerden sonra sahilden uzaklaşıyor. 

Marmaris Belediyesi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu canlının köpek balığı olmadığı belirtildi.  Belediyeden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 

Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.

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