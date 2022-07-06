Skandal doçent yine ortaya çıktı! Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar...

Yaptığı skandal açıklamalarla gündemden düşmeyen doktor yine ortaya çıktı. Koronavirüsün Türklere bulaşmadığını iddia etmesiyle gündeme gelen Oytun Erbaş, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erbaş, "Dışkısı bol olan uzun yaşar" dedi.

Koronavirüs ilk çıktığı dönemde açıklama yaparak Türklere bulaşmadığını idda eden Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, dikkat çeken ifadeler kullanmaya devam ediyor. Oytun Erbaş'ın 4 ay önce konuk olduğu International Press kanalıda dışkı büyüklüğüyle uzun yaşam arasında bağ kurduğu görüldü.

Dışkı büyüklüğünün uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade eden Oytun Erbaş, "Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika'da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullandı.