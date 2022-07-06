A Haber'in 'ucuz benzin' haberi olay oldu! Avrupa'da en ucuz benzin Türkiye'deymiş

TÜRKİYE'de vatandaş akaryakıt zamlarına adeta isyan edip her şeye iğneden ipliğe zam gelirken, A Haber, "Türkiye’de 1.4 Euro, Avrupa’da ortalama 2 Euro… Türkiye Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını tüketiyor" diye haber yaptı. Sosyal medya ayağa kalktı: Avrupa'da asgari ücret 1500 Euro, Türkiye'de 300 Euro...

Türkiye’de üst üste gelen akaryakıt zamları sonucunda benzin ve motorinin litre fiyatı 30 lirayı aştı. Geçen hafta üst üste gelen indirimlerle benzinin litresi 25,20 TL, motorinin litresi ise 26,60 TL oldu.

Petrol ve enerji devi OPET’in Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, katıldığı bir programda, “Bugün çok güçlü dediğimiz Almanya dahil olmak üzere vergileri bizden daha fazla alıyor. Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz. Bundan 15 sene önce en pahalısı bizdeydi.”

'Türkiye Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını tüketiyor'

A Haber, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün açıklamasını manşetine taşıdı. A Haber, "Türkiye’de 1.4 Euro, Avrupa’da ortalama 2 Euro… Türkiye Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını tüketiyor" başlığıyla Öztürk'ün sözlerini izleyicilerine aktardı.

Avrupa'da asgari ücret 1500 Euro, Türkiye'de 300 Euro!

Sosyal medyada o haber olay olurken, vatandaşlar A Haber'in haberine hem ateş püskürdü hem de dalgasını geçti. A Haber'in en ucuz benzin Türkiye'de haberine en çok yapılan yorum, "Avrupa'da asgari ücret 1500 Euro, Türkiye'de 300 Euro. Türkiye'de de asgari ücret 1500 Euro olsun, benzin 2 eurodan satılsın" şeklinde oldu.

Almanya'da asgari ücretli 3.5 kat fazla benzin alıyor

Almanya’da asgari ücretlinin alabildiği benzin, Türkiye’deki asgari ücretlinin alabildiği benzinden 3 buçuk kat daha fazla. Almanya’da asgari ücret bin 584 Euro. Benzinin litresi 2 Euro, motorin ise 2,11 Euro. Almanya’da asgari ücret, 792 litre benzin ve 750 litre motorin alabiliyor.

Türkiye'de asgari ücretle kaç litre benzin alınabilir?

Türkiye’de ise asgari ücret 5 bin 500 TL. Benzinin litresi 25,20 TL, motorin ise 26,60 TL. Türkiye’de asgari ücret 218 litre benzin, 205 litre motorin alabiliyor.