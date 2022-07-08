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Konya'da dehşet! İki gün önce evlendiği eşini öldürdü

Konya'da dehşet! İki gün önce evlendiği eşini öldürdü

KONYA'dan gelen haber dehşete düşürdü. 52 yaşındaki adam iki gün önce evlendiği ve tartışma yaşadığı eşini bıçakla öldürdü. 

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Karatay ilçesi Akabe Mahallesinde sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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