Konya'da vahşet! 2 gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü

KONYA'da iki gün önce evlendiği eşi Keziban D.'yi (45) bıçakla öldüren Murat D. (52), gözaltına alındı.Abone ol
Konya'da Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.