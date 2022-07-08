BIST 2.434
DOLAR 17,32
EURO 17,57
ALTIN 968,27
HABER /  GÜNCEL

Konya'da vahşet! 2 gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da vahşet! 2 gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü

KONYA'da iki gün önce evlendiği eşi Keziban D.'yi (45) bıçakla öldüren Murat D. (52), gözaltına alındı.

Abone ol

Konya'da Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğleden sonra hastaneler açık mı arefe günü hangi bölümler hizmet verecek?
Öğleden sonra hastaneler açık mı arefe günü hangi bölümler hizmet verecek?
Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir Diyanet Teşrik Tekbiri kaç kere okunmalı?
Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir Diyanet Teşrik Tekbiri kaç kere okunmalı?
Teşrik tekbiri nedir ne zaman Teşrik tekbiri duası var mı Diyanet bilgisi?
Teşrik tekbiri nedir ne zaman Teşrik tekbiri duası var mı Diyanet bilgisi?
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
Bayramda metrobüsler ücretsiz mi bedava metrobüs arefe günü başlıyor mu, ne zaman bitecek?
Bayramda metrobüsler ücretsiz mi bedava metrobüs arefe günü başlıyor mu, ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajı
Erdal Acar aslen nereli kaç yaşında neden tutuklandı? Erdal Acar suçu nedir?
Erdal Acar aslen nereli kaç yaşında neden tutuklandı? Erdal Acar suçu nedir?
Kargolar bayramda çalışacak mı, 9-10-11 Temmuz kargo çalışma planı
Kargolar bayramda çalışacak mı, 9-10-11 Temmuz kargo çalışma planı
MHP lideri Bahçeli'nin bayram mesajında dikkat çeken sözler! Türk Tabipler Birliği'ne çok sert tepki!
MHP lideri Bahçeli'nin bayram mesajında dikkat çeken sözler! Türk Tabipler Birliği'ne çok sert tepki!
Bugün öğleden sonra EFT yapılacak mı bankalar bayramda açık mı?
Bugün öğleden sonra EFT yapılacak mı bankalar bayramda açık mı?