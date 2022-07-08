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Şamil Tayyar'dan bomba 'erken seçim' çıkışı! 'Süre uzadıkça risk artar...'

Şamil Tayyar'dan bomba 'erken seçim' çıkışı! 'Süre uzadıkça risk artar...'

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar'dan bomba seçim çıkışı geldi. Seçim süreçlerinin provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu hatırlatan Tayyar, "Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" dedi. Bu sözler erken seçi çağrısı olarak yorumlandı.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" paylaşımı yaptı, erken seçim tartışması başladı... Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir." 

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