Optimar anketi! Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun toplamı Erdoğan etmiyor

Ekonomi ilk sırada

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt ise şaşırtıcı değil. Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi yanıtını vermiş. Onu yüzde 5.8’le Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Kadınların yüzde 48.4’ü ekonomi derken, bu oran erkeklerde yüzde 51.6’ya yükseliyor.