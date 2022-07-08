Optimar anketi! Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun toplamı Erdoğan etmiyor
OPTİMAR Araştırma'nın 23-28 Haziran tarihleri arasında bin 613 kişi ile yüzyüze yaptığı ankete göre AK parti açık ara önde. Cumhurbaşkanı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarının toplamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına yetişemiyor. İşte Optimar'ın anketinden dikkat çeken sonuçlar...
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 23-28 Haziran tarihleri arasında 1613 kişi ile yüzyüze anket yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı.
Türkiye'nin en önemli sorunu...
Optimar’ın ‘Geçen ayın en önemli sorunu nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 58.9’u zamlar, yüzde 25.7’si ise enflasyon yanıtını vermiş. Birbirini tamamlayan iki başlık. Rusya-Ukrayna Savaşı dahi yüzde 7.4 oranıyla üçüncü sırada geliyor. Herkes kendi ekonomik savaşıyla meşgul.
Ekonomi ilk sırada
‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt ise şaşırtıcı değil. Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi yanıtını vermiş. Onu yüzde 5.8’le Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Kadınların yüzde 48.4’ü ekonomi derken, bu oran erkeklerde yüzde 51.6’ya yükseliyor.
Ekonomideki sorunu kim çözer?
Optimar’ın anketindeki can alıcı noktalardan birini de ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusu oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 26.6’sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 17.2 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 7’yle İYİ Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 6.6’yla HDP var. MHP yüzde 4.6 oranıyla beşinci sırada bulunuyor.