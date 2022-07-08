BIST 2.434
DOLAR 17,32
EURO 17,57
ALTIN 968,27
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın yardımlaşma ve dayanışma duygusunu büyüttüğünü belirterek, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bu güzel bayramın, milletin içindeki umudu büyütmesini dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır. Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun için milletimizle il il, ilçe ilçe, sokak sokak buluşuyor, dertleşiyor, kucaklaşıyoruz.

Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi hep birlikte, el ele inşa edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personeline, acımasızca katledilen avukata, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Otogarı AŞTİ'de bomba paniği!
Ankara Otogarı AŞTİ'de bomba paniği!
Metro bayramda ücretsiz mi kaç gün ücretsiz olacak arefe günü başlar mı?
Metro bayramda ücretsiz mi kaç gün ücretsiz olacak arefe günü başlar mı?
Konya'da dehşet! İki gün önce evlendiği eşini öldürdü
Konya'da dehşet! İki gün önce evlendiği eşini öldürdü
Konya'da vahşet! 2 gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da vahşet! 2 gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü
Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir Diyanet Teşrik Tekbiri kaç kere okunmalı?
Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir Diyanet Teşrik Tekbiri kaç kere okunmalı?
Çarşaflı kadınlara yönelik nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı
Çarşaflı kadınlara yönelik nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı
Teşrik tekbiri nedir ne zaman Teşrik tekbiri duası var mı Diyanet bilgisi?
Teşrik tekbiri nedir ne zaman Teşrik tekbiri duası var mı Diyanet bilgisi?
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında ekonomi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında ekonomi vurgusu
Bayramda metrobüsler ücretsiz mi bedava metrobüs arefe günü başlıyor mu, ne zaman bitecek?
Bayramda metrobüsler ücretsiz mi bedava metrobüs arefe günü başlıyor mu, ne zaman bitecek?