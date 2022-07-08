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Çatıya serdiği meyveler sonu oldu! 65 yaşındaki kadının feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çatıya serdiği meyveler sonu oldu! 65 yaşındaki kadının feci ölümü

 Konya'nın Ereğli ilçesinde 65 yaşındaki Emine Demirbaş apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Emine Demirbaş (65), kurutmak için çatıya serdiği meyveleri kontrol ettiği sırada oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demirbaş'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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