MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: Yaşadığı duygusallığa ortak olduk

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, babası merhum Salih Bahçeli adına dikilen çınar fidanının sertifikasını takdim etti.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette Bahçeli, sertifikanın kendisi adına çok kıymetli olduğunu söyleyerek, Şimşek'e teşekkür etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, şunları kaydetti:

"Yeşil bir Gölbaşı bilinciyle sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında ömürlük çınarlar olarak başlattığımız babalar günü projesinde ahirete intikal etmiş babalarımızın ismini çınarlarla yaşatmak istedik. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin kıymetli babası Merhum Salih Bahçeli adına da çınar ağacımızı dikerek ismini yaşatmayı amaçladık. Bu vesileyle bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin çok kıymetli babası Salih Bahçeli adına hazırladığımız sertifikayı Genel Başkanımıza takdim ettik. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin yaşadığı duygusallığa ortak olduk."