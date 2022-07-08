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Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hayatını kaybetti

 ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulans şoförü yolda kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini anlayıp ambulansı park eden ve yardım isteyen ambulans şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç (54) hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi. Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince acilen müdahale edilerek Isparta'ya sevk edilen Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın taşıdığı hasta ise olay yerine gelen ikinci ambulansla gideceği hastaneye sevk edildi.

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