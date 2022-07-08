Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'da

Sarı-Kırmızılı ekibin, transferi için anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira İstanbul'a geldi.

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Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da mutlu sona ulaştı.

Portekizli futbolcu transferi resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi İstanbul'a indi

Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Sergio Oliveira, temsilcisi ile birlikte kalacağı otele geçti.

Öte yandan Galatasaray'ın Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödemesi ve ayrıca oyuncuyla 2.7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İmzadan sonra kampa katılacak

Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.