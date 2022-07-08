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Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Sarı-Kırmızılı takım, Brezilyalı stoperin transferinden 12 milyonu peşin, 3 milyonu da bonuslar olmak üzere toplam 15 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

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