Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti! Sahte hesapları çok fazla buldu

Twitter'in satışı iptal oldu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'a verdiği 44 milyar dolarlık tarihi satın alma teklifini geri çekti. Musk, iptal gerekçesi olarak sahte hesapların sayısı hakkındaki bilgilerin 'yanıltıcı' olduğunu gerekçe gösterdi.

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Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vaz geçmesinin ardından Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın satın alma anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle dava edeceklerini açıklarken, "Kazanacağımızdan eminiz" açıklaması yaptı. Satınalma işleminin iptalinden sonra Twitter hisselerinde düşüş gerçekleşti.

Elon Musk'a dava açılıyor! Hisseleri çökertti...

Uzmanlar göre ise Musk'ın vaz geçme sebebinin 'Tesla hisselerinin değer kaybetmesi' olduğu yönünde. Öte yandan Elon Musk'a Twitter hisselerini aşağı çekme, yatırımcıyı yanıltma suçlarından dava açılacağı belirtildi.

Anlaşma askıya alınmıştı

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik Hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.