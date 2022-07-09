BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  DÜNYA

Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti! Sahte hesapları çok fazla buldu

Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti! Sahte hesapları çok fazla buldu

Twitter'in satışı iptal oldu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'a verdiği 44 milyar dolarlık tarihi satın alma teklifini geri çekti. Musk, iptal gerekçesi olarak sahte hesapların sayısı hakkındaki bilgilerin 'yanıltıcı' olduğunu gerekçe gösterdi.

Abone ol

Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vaz geçmesinin ardından Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın satın alma anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle dava edeceklerini açıklarken, "Kazanacağımızdan eminiz" açıklaması yaptı. Satınalma işleminin iptalinden sonra Twitter hisselerinde düşüş gerçekleşti.

Elon Musk'a dava açılıyor! Hisseleri çökertti...
Uzmanlar göre ise Musk'ın vaz geçme sebebinin 'Tesla hisselerinin değer kaybetmesi' olduğu yönünde.  Öte yandan Elon Musk'a Twitter hisselerini aşağı çekme, yatırımcıyı yanıltma suçlarından dava açılacağı belirtildi.

Anlaşma askıya alınmıştı
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik Hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi
Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi
Elon Musk'tan şok Twitter kararı! Hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu
Elon Musk'tan şok Twitter kararı! Hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu
Bakan yardımcısından Ümit Özdağ'a yalanlama!
Bakan yardımcısından Ümit Özdağ'a yalanlama!
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
Giresun bayram namaz vakti Diyanet 2022 bayram namazı saati
Giresun bayram namaz vakti Diyanet 2022 bayram namazı saati
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet
Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Erzurum bayram namaz vakti kaçta Diyanet bayram namazı saati
Erzurum bayram namaz vakti kaçta Diyanet bayram namazı saati
Diyarbakır namaz vakti 2022 Diyanet bayram namazı ne zaman kılınacak?
Diyarbakır namaz vakti 2022 Diyanet bayram namazı ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü