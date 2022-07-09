BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Porto'da başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz'de Beira-Mar, Penafiel, Paços Ferreira, Belçika'da Mechelen, Fransa'dan Nantes, Yunanistan'da PAOK ve İtalya'da Roma takımlarında forma giydi.

Kulüpler düzeyinde 352 resmi maça çıkan Oliveira, 63 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın da 13 kez formasını terletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk'tan şok Twitter kararı! Hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu
Elon Musk'tan şok Twitter kararı! Hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu
Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları
Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
Kahramanmaraş namaz saati 2022 bayram namazı saat kaçta?
Kahramanmaraş namaz saati 2022 bayram namazı saat kaçta?
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet
Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Erzurum bayram namaz vakti kaçta Diyanet bayram namazı saati
Erzurum bayram namaz vakti kaçta Diyanet bayram namazı saati
Diyarbakır namaz vakti 2022 Diyanet bayram namazı ne zaman kılınacak?
Diyarbakır namaz vakti 2022 Diyanet bayram namazı ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
HDP resti çekti! Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet demeyiz
HDP resti çekti! Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet demeyiz