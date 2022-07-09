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Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne de Mehmet Tuncer atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer atandı.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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