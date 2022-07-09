Büyük telaş! İstanbul’da kurban kesimleri başladı

İSTANBUL Küçükçekmece’de bayram namazının ardından kesim yerlerine akın eden vatandaşları telaş sardı. Bazı büyükbaş hayvanlar kesim esnasında sahiplerine zor anlar yaşattı.

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İstanbul’da bayram namazını kılan vatandaşlarda kurban kesme telaşı başladı. Namazın ardından vatandaşlar kurban kesilecek yerlerde toplanmaya başladı.

Namaz ve bayramlaşmanın ardından belediye tarafından izin verilen yerlere giden vatandaşlar, tekbir ve salavatlar eşliğinde ilk kurbanlıkları kestiler. Sırası gelenler etleri alırken, diğerleri ise sıra gelmesini bekledi.



Sıra bekleyen Rahmi Polat, “Kurban kesimi iyi gidiyor, güzel şuanda bekliyoruz. Sıramızın gelmesini bekliyoruz, saat 07,00 de başladı. saat 09.00 gibi sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim” dedi.