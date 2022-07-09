Bakan Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı geldi! Hatırlatma dozlarınızı mutla olun

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çekti.

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Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti:

- Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz.

- Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir.

- Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez.

"İyileştirmeler 15 Ağustos'ta görülür hale gelecek"

Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı:

"Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır."

Neticeye çok yaklaşıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.