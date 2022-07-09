BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli’den TTB'ye sert tepki: Anarşist yüzlü insanlar, hemen kapatılmalı

Devlet Bahçeli’den TTB'ye sert tepki: Anarşist yüzlü insanlar, hemen kapatılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, sağlıkta şiddete karşı çağrı eylem çağrısı yapan TTB'yi hedef aldı. Bahçeli "Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır" diye konuştu.

Abone ol

Kurban Bayramı namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) sert sözlerle eleştirdi ve TTB'nin derhal kapatılması için yeni çağrı yaptı. Bahçeli, şunları söyledi:

- En son olarak bir doktor kardeşimiz hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir.

- Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye’de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye’nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir.

- 3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimizi yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı geldi! Hatırlatma dozlarınızı mutla olun
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı geldi! Hatırlatma dozlarınızı mutla olun
Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti! Sahte hesapları çok fazla buldu
Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti! Sahte hesapları çok fazla buldu
Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi
Galatasaray o oyuncu için görüşmelere başladı! Açıklama geldi
Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları
Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı flaş atama kararları
Bakan yardımcısından Ümit Özdağ'a yalanlama!
Bakan yardımcısından Ümit Özdağ'a yalanlama!
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi
Kahramanmaraş namaz saati 2022 bayram namazı saat kaçta?
Kahramanmaraş namaz saati 2022 bayram namazı saat kaçta?
Giresun bayram namaz vakti Diyanet 2022 bayram namazı saati
Giresun bayram namaz vakti Diyanet 2022 bayram namazı saati
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet
Gaziantep bayram namazı saati kaçta 2022 Diyanet