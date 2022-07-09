Devlet Bahçeli’den TTB'ye sert tepki: Anarşist yüzlü insanlar, hemen kapatılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, sağlıkta şiddete karşı çağrı eylem çağrısı yapan TTB'yi hedef aldı. Bahçeli "Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır" diye konuştu.

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Kurban Bayramı namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) sert sözlerle eleştirdi ve TTB'nin derhal kapatılması için yeni çağrı yaptı. Bahçeli, şunları söyledi:

- En son olarak bir doktor kardeşimiz hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir.

- Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye’de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye’nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir.

- 3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimizi yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır.