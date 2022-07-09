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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim

Kendini mesih ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasar Mezarcı, oruç ibadetinden sonra kurban kesmeyi de iptal ettiğini duyurdu....

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Kendisini mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nda kurban kesme hükmünü iptal ettiğini söyledi. Hasan Mezarcı kurban kesme mecburiyetini iptal ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dinlerdeki 'Tanrı için Kurban kesme' ahkâmını iptal ettim! Bu sözüm, Hac ve Kurban bayramı Kurbanı, akîka, yemin, adak ve kefaret, kurbanı gibi bütün kurbanlar için geçerlidir! Bundan sonra Kurban bayramlarını, kurban kesmeden gelenek olarak kutlayın, fakir fukaraya yardım edin!

Kurban kesme mecburiyeti ile ilgili dînî ahkamı iptal ettiğimi açıklamıştım! Bu sözüm, kefaret, yemin, adak, Hac ve Kurban bayramı kurbanları gibi bütün kurbanları kapsar! Kurban bayramlarını, kurban kesmeden de kutlayabilir, kurbana vereceğiniz parayı fakirlere verebilirsiniz!"

Bu ilk dini iptal etme hükmü değil
Bu paylaşımla birlikte akıllara Hasan Mezarcı’nın dini anlamda daha önceki paylaşımları geldi. Geçmişte alkol tüketimi ile ilgili paylaşım yapan Mezarcı, “Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım!  Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Mezarcı, Ramazan ayının başlangıcında da çalışanlar için oruç tutma mecburiyetini 'sağlık' gerekçesiyle iptal etmiş ve su içmenin orucu bozmayacağını iddia etmişti. 

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