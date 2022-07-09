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Adım atacak yer kalmadı! Bayram tatilinde herkes oraya gidiyor 1 günde 40 bin araç giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adım atacak yer kalmadı! Bayram tatilinde herkes oraya gidiyor 1 günde 40 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ile birlikte on binlerce kişi tatil planları yapıp yollara düştü. Vatandaşların ilk tercihi Bodrum oldu. Bodrum'a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı. İlçede denetimler aralıksız sürüyor.

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Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil uygulamalara katılarak vatandaşlarla bayramlaştı, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. 

Bodrum’un en işlek noktalarında trafik durma noktasına geldi. 
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, “Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve ve personeli İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur, mutluluk içerisinde sevdikleriyle beraber bayram geçirmesi için 24 saat gece gündüz çalışacağız. Günlük ortalama 36 bin giriş olduğu söyleniyor. Bu önümüzdeki saatlerde biraz daha artabilir” dedi.

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