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Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu

İhlas Haber Ajansı
Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebilirken, Bodrum’a 1 haftada 90 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu

Kurban Bayramı'na bir gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. 

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Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu

Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Bir hafta içerisinde ise Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.

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Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı.  Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

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Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yol 45 dakika oldu
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