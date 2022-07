Teşrik tekbiri nasıl getirilir unutulursa ne olur Diyanet teşrik tekbiri nedir?

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü Teşrik tekbiri ise Kurban Bayramı arefe günü ile gerçekleştirilmeye başlanıyor. İslam dünyası teşrik tekbiri ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Peki teşrik tekbiri okunuşu nedir ve ne zaman getirilir?

Abone ol

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Kelime anlamı yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre farklılık gösterir.

Teşrik Tekbiri: Hazret-i İbrâhim aleyhisselâm, Hazret-i İsmâil’i kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü Ekber, Allâhü Ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü Ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.

Teşrîk tekbîri, teşrîk günlerinde alınan tekbîr demektir. Mükellef olan her Müslümana vaciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz...” meâlindeki 203. âyet-i kerîmesi, teşrîk tekbîrine işaret etmektedir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arefe’dir. Arefe günü sabah namazından başlayarak beş gün; Zilhicce’nin 13’üncü, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar -yirmi üç vakitte- her farz namazın arkasından “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” diye tekbîr alınır.

Sol tarafa selam verildikten sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan tekbîr getirmek lâzımdır.

Teşrîk tekbîrini, münferid (namazını yalnız kılan), imam, cemaat, mukîm, müsâfir, kadın-erkek herkes okur.

HZ Peygamber nasıl yapardı: Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Kurban kesemeyenler ne yapmalı: Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekât namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum, beni de kurban kesenler meyânına kabul eyle.”

1. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ enzelnâhü...,

2. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ a’taynâ...,

3. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn...,

4. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerif,

5. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Felak Sûresi,

6. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Nâs Sûresi okunur.

Her iki rekâtte bir selam verilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)