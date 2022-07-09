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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti. 

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