Bayramdan sonra Covid-19 vaka sayıları patlayacak! İstanbul'daki korona Anadolu'ya yayılacak
"Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz" diyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul’daki vakalar Anadolu’ya yayılacak" dedi. İşte Bilim Kurulu üyeleri e uzmanların Kurban Bayramı sonrası için koronavirüs virüs vakalarıyla ilgili korkutan uyarıları...
Türkiye yeniden koronavirüs vakalarındaki yüksek artışla karşı karşıya. Bakanlık verilerine göre geçen hafta 57 bin vaka tespit edildi. Bir haftalık vaka artışı yüzde 114, aylık yüzde 800’ü aştı. Sonbaharda beklenen pik, temmuzda yaşanınca uzmanlardan ‘bayramda teyakkuz şart’ uyarıları geldi: "Tırmanış devam ederse hasta sayısı ve yoğun bakıma yatışlar artar. Büyüklerle bayramlaşırken iki taraf da maske takmalı." Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir alevlenmeyle karşı karşıyayız. İstanbul’daki vakalar Anadolu’ya yayılacak. Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz” dedi.
“İki hafta arasındaki tırmanış, bayram sonrasında da devam ederse bunun hastaneye ve yoğun bakıma yatıştaki yansımasını göreceğiz. Hasta sayısı ve yoğun bakıma yatışta artış olabilir” diyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Alper Şener, özellikle Kurban Bayramı’nda 65 yaş üstü vatandaşlar için daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, şu tavsiyede bulundu:
“65 yaş üstü vatandaşlarla maskesiz bayramlaşmak çok akılcı değil. Hafif klima çarpması, hafif solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile dolaşıp bazıları test vermeye dahi gitmeyen gizli hasta havuzumuz var. Gizli hasta havuzundan biraz sakınmak gerekiyor. Çünkü gizli hasta havuzu zaman içinde aleni hasta havuzu ve açık hasta havuzu şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bayramlaşırken açık alanlar tercih edilmeli. Kapalı alanlarda kısa süreli kalınmalı. Mesafeye dikkat edilmeli. Kapalı alanlarda geçirilen süre 10 dakikayı geçmemeli. Hele büyüklerle bayramlaşıyorsak mutlaka iki tarafın da maske takmasını öneriyorum.”
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan da, 10 günlük bayram tatilinde temas konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydederek, “Vakalarda bir süre daha artış olmasını ya da bir süre bu şekilde gideceğini de düşünebiliriz. Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda ancak görebiliriz; çünkü bulaştan sonra bir kuluçka süresi oluyor ve daha sonra ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Bayramdan sonraki haftanın vaka sayısı bizim için belirleyici olacaktır” diye konuştu.