Bayramdan sonra Covid-19 vaka sayıları patlayacak! İstanbul'daki korona Anadolu'ya yayılacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan da, 10 günlük bayram tatilinde temas konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydederek, “Vakalarda bir süre daha artış olmasını ya da bir süre bu şekilde gideceğini de düşünebiliriz. Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda ancak görebiliriz; çünkü bulaştan sonra bir kuluçka süresi oluyor ve daha sonra ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Bayramdan sonraki haftanın vaka sayısı bizim için belirleyici olacaktır” diye konuştu.