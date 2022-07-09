ABD'da 35 Kongre üyesinden Biden'e F-16 mektubu! 'Türkiye'ye F-16 satılmasın'

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ancak Kongre onayı gerektiğini söylemişti. Türkiye karşıtı ABD Demokrat Kongre üyesi Frank Pallone, Kongre’den 35 temsilciyle beraber ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben, Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin karşı olduklarını bildiren mektup gönderdi.

Abone ol

ABD Demokrat Kongre üyesi Frank Pallone, Kongre’den 35 temsilciyle beraber ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben kaleme aldıkları mektupta, Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin karşı duruşlarını sundular. Mektupta, "ABD savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı Erdoğan’ı bir anda iyi bir müttefiğe dönüştürmeyecek. Daha ziyade bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma neden olacak." ifadeleri yer aldı.

Demokrat Kongre Üyesi Pallone’un Twitter’da kopyasını paylaştığı mektupta “Erdoğan’ın istikrar bozucu eylemleri ve uluslararası hukuk ihlallerini durduracak somut adımlar atılmadan Türkiye’nin ordusunu desteklememeliyiz” ifadeleri yer aldı.

ABD savaş uçaklarının satışı Erdoğan’ı iyi bir müttefiğe dönüştürmeyecek

Mektup, şu ifadelerle devam etti: “Bu satışın reddini güçlü bir şekilde talep ediyoruz çünkü F-16 satışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin ABD ve NATO’ya taahhütlerini göz ardı etmesi ve hükûmetinin ülke içi ve yurt dışındaki geniş insan hakları ihlallerini ödüllendirmek olur.

ABD savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı Erdoğan’ı bir anda iyi bir müttefiğe dönüştürmeyecek. Daha ziyade bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma neden olacak.”

Mektupta kimlerin imzası var?

Mektubun Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili imzacıları arasında şu Kongre üyeleri yer aldı: Karen Bass, Gus M. Bilirakis, Tony Cárdenas, Judy Chu, David N. Cicilline, Jim Costa, Mike Doyle, Anna G. Eshoo, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Louie Gohmert, Josh Gottheimer, Raúl M. Grijalva, Raja Krishnamoorthi, Susie Lee, Ted W. Lieu, Nicole Malliotakis, Carolyn B. Maloney, James P. McGovern, Grace Meng, Grace F. Napolitano, Chris Pappas, Donald Payne, Linda T. Sánchez, John Sarbanes, Jan Schakowsky, Adam B. Schiff, Brad Sherman, Albio Sires, Christopher H. Smith, Jackie Speier, David G. Valadao, Peter Welch.