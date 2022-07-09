Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi

Kurban eti kavurma tarifi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı büyük coşkuyla idrak edilirken, kurban etinden kavurma yapılışı da araştırılmaya başlandı. Birçok çeşit yapılış şekli bulunan kavurma tarifinde en lezzetli ve yapımı kolay tarifi sizler için derledik. Peki, bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kurban etinden lezzetli kavurma tarifi ve yapılışı...

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Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, sabah kılınan bayram namazının ardından idrak edilmeye başlandı. Kurban ibadeti yerine getirilirken, günün en çok aranılanları arasında kurban etinden kavurma tarifi yer aldı. Lezzetli, yapımı kolay ve ağızda dağılan bayram kavurması tarifini sizler için yazımızda ele aldık. Peki, bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kurban etinden lezzetli kavurma tarifi ve yapılışı...

SAÇ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 500 gr. kuzu but – küçük kuşbaşı doğranmış

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 4-5 adet sivri biber

* Kuru kekik

* Pul biber

* Tuz

* Karabiber

* 2 adet domates (soyulmuş)

SAÇ KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

* Tüm sebzeleri küçük küp doğrayın.

* Saç ya da tavaya tereyağını ekleyip eritin.

* Etleri ilave edin, suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun.

* Sırasıyla soğan ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

* Son olarak baharatları ilave edin ve kısık ateşte sebzeler ve et pişinceye kadar çevirin.

* Ateşten aldıktan sonra domatesi ekleyin, son bir tur çevirip sıcak servis edin.

DANA KAVURMA TARİFİ

* Dana Kavurma Malzemeleri

* 4 yemek kaşığı tereyağı

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 kg. dana kuşbaşı

* Tuz

* Karabiber

* Kekik

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DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

* Tereyağını eritin, zeytinyağını ekleyip tencerede ısıtın, ardından etleri ilave edip etlerin rengi değişene kadar harlı ateşte kavurun.

* Etler kavrulduktan sonra ateşi kısıp, etler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ilave edip, ara ara karıştırarak kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirin. Son olarak kekiği ilave edip karıştırın. Sıcak servis edin.

ÇOBAN KAVURMA TARİFİ

Çoban Kavurma Malzemeleri

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

* 750 gr. kuzu kuşbaşı et

* 15 – 20 adet arpacık soğan

* 4 – 5 diş sarımsak

* 4 – 5 adet sivri biber

* Tuz

* Karabiber

* Toz kırmızı biber

* 3 adet domates

* 1 su bardağı et suyu

* Kuru kekik



ÇOBAN KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

* Ayçiçek yağı ve tereyağını tavaya alın ve kızdırın.

* Etleri içerisine alın ve orta ateşte 15 dakika kavurun.

* Arpacık soğan ve sarımsakları ekleyin, 5 dakika soteleyin.

* İri doğranmış biberleri ekleyin, 5 dakika daha soteleyin.

* Küp doğradığınız domatesleri ekleyin, bir tur çevirin.

* Et suyunu ve kuru kekik dışındaki baharatları ekleyip, altını kısıp, kapağını kapatıp 40 dakika pişirin.

* Ocaktan almadan kuru kekik serpin.

* Bir tur karıştırın ve servis edin.

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