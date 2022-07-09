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Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Kılık değiştirip kaçarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Kılık değiştirip kaçarken yakalandı

TRABZON’Un Of ilçesinde, arkadaşını aralarında çıkan tartışmada öldüren şahıs, kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Bir lokantada çalışan Yusuf E. ile arkadaşı Müslüm Cengiz birlikte kaldıkları evde alkol aldı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Müslüm Cengiz’i bıçakla yaraladı. Yusuf E. olay yerinden kaçarken, tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslüm Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş arkadaşını bıçakla öldürerek olay yerinden kaçan Yusuf E.’nin yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikten 14 sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle kılık değiştirerek kaçmaya çalışan şahıs, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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